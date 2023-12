Ancora un caso di violenza sulle donne. Questa volta l’aggressione è avvenuta a Giugliano, in un negozio di articoli cinesi di via Aviere Mario Pirozzi, in seguito a un tentato furto.

Tenta il furto, poi prende a pugni commessa

Un 24enne stava provando a rubare un borsello, quando è stato bloccato dal proprietario dell’attività. Nel tentativo di fuggire, però, ha sferrato un pugno ad una commessa del negozio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano e un’ambulanza del 118.

La donna è stata medicata sul posto: le lesioni che l’uomo le ha provocato sono state giudicate guaribili in 7 giorni. Il 24enne é stato invece denunciato in stato di libertà per tentato furto e lesioni personali.