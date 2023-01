Sorpresa a rubare in un supermercato, inizia a mordere i dipendenti. E’ successo in via Staffetta, a Varcaturo, dove i Carabinieri della stazione locale hanno arrestato per rapina una 60enne incensurata di Pozzuoli.

Teatro della vicenda un’attività commerciale poco distanza dalla caserma dei militari dell’Arma di Varcaturo. Come spiega la nota delle forze dell’ordine, la donna ha agguantato alcuni alimenti dagli scaffali e li ha nascosti in una borsa. Due dipendenti l’hanno scoperta e lei ha tentato la fuga.

Per liberarsi la strada ha sferrato un pugno a uno dei due e morso l’altro. Poi è fuggita. Il titolare dell’attività ha allertato il 112 e i militari sono arrivati in pochi istanti. La 60enne non è andata lontano ed è finita in manette. E’ ora agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Per i due dipendenti feriti, l’ospedale ha refertato due giorni di prognosi.