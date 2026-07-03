Giugliano, blitz interforze al campo rom di via Carrafiello: sequestrate diverse auto

Blitz interforze questa mattina al campo rom di via Carrafiello: circa 100 militari dell’Arma di diversi reparti, supportati anche dagli agenti della Polizia Municipale di Giugliano, hanno passato al setaccio l’insediamento. Effettuate diverse perquisizioni. Il bilancio dell’operazione non è ancora noto ma sono state sequestrate diverse auto.

Il campo nomadi è al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine e della Prefettura di Napoli, soprattutto per i cumuli di immondizia accatastati nelle adiacenze di via Carrafiello che fungono da materiale di combustione per i roghi tossici. Di recente il commissario alle bonifiche Giuseppe Vadalà insieme al sindaco Diego D’Alterio ha pianificato un intervento di rimozione dei rifiuti abbandonati.