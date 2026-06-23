Audizione in Regione per Vadalà. “Attenzione su via Carrafiello”

Audizione in commissione ambiente del consiglio regionale della Campania per il generale Vadalà. L’uomo inviato dal governo per la Terra dei Fuochi, ha spiegato tutto il lavoro già realizzato ed in programma per i 90 comuni interessati tra le province di Napoli e Caserta. 81 i siti interessati, di cui 50 interventi già completati. 60 milioni la prima parte di fondi a disposizione.
Focus particolare anche su Giugliano e la zona di Ponte Riccio. Già effettuata una maxi bonifica a ridosso della zona Asi, resta la preoccupazione per il campo rom di via Carrafiello. Questa mattina si è tenuta un nuovo sopralluogo del commissario insieme al sindaco D’Alterio per fare il punto dopo i recenti roghi.