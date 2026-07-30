Società “clone” e bancarotta fraudolenta: le Fiamme Gialle di Aversa sequestrano beni per 209mila euro

Sequestro preventivo per oltre 209 mila euro nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Aversa. Il provvedimento riguarda un’inchiesta su una presunta bancarotta fraudolenta distrattiva e ipotesi di autoriciclaggio, scaturita dal fallimento di una ditta individuale operante nella produzione e nel commercio all’ingrosso di abbigliamento. Il decreto, emesso dal Gip del Tribunale di Napoli Nord, dispone il sequestro finalizzato alla confisca di beni strumentali, somme di denaro e beni mobili e immobili fino alla concorrenza di 209.467 euro, anche per equivalente.

L’inchiesta sul fallimento della ditta

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le indagini hanno preso avvio dopo il fallimento dell’impresa individuale, nei cui confronti sarebbero emerse gravi irregolarità nella gestione. Agli indagati viene contestata l’ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva, aggravata dal reiterato mancato pagamento delle imposte, con un’esposizione fiscale superiore a 1 milione e 221 mila euro.

Società “clone” e ipotesi di autoriciclaggio

L’attività investigativa avrebbe inoltre fatto emergere elementi riconducibili al reato di autoriciclaggio. Secondo l’accusa, gli imprenditori avrebbero costituito due nuove società aventi lo stesso oggetto sociale dell’azienda fallita, continuando l’attività imprenditoriale mediante l’utilizzo degli stessi beni strumentali. Per gli inquirenti, le nuove società sarebbero state create proprio per proseguire l’attività economica della ditta fallita, eludendo le conseguenze della procedura concorsuale. Nell’ambito dell’inchiesta, alle due società coinvolte è stata contestata anche la responsabilità amministrativa degli enti, prevista dal Decreto Legislativo 231/2001, in relazione ai reati di autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.