GIUGLIANO. “L’accordo Pd-Movimento 5 stelle è ben saldo, non saranno scaramucce tra consiglieri a mettere in discussione un accordo programmatico basato su temi”. E’ questa la replica del sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi alle parole del consigliere metropolitano Salvatore Pezzella che in una nostra intervista ha dichiarato di voler chiedere ai vertici del Movimento di uscire dalla maggioranza consiliare e mettere dunque fine al laboratorio con i dem, tra i pochi ancora in essere in Campania.