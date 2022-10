GIUGLIANO. “Dopo 2 anni di amministrazione bisogna fare un check in perché si può fare sempre meglio, incontrerò i partiti con incontri bilaterali e farò confronto collettivo con le forze politiche che mi sostengono. Si può fare meglio. Nel mese di novembre dovrei chiudere i confronti”. Sono le parole del sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi parlando dell’azzeramento di giunta da lui annunciato qualche settimana fa. Il primo cittadino è stato ospite della trasmissione Campania Oggi in onda su Teleclubitalia, canale 77 del digitale terrestre, dal lunedì al venerdì alle ore 13.05.

“Si può fare meglio – continua Pirozzi -, molto del peso del lavoro della giunta è gravato sulle mie spalle. Vorrei assessori che dedicassero non lo stesso tempo mio quotidiano di 12 ore al giorno ma chiedo alla mia giunta attuale e quella che nascerà uno scatto di orgoglio per la città”.

Azzeramento di giunta a Giugliano: parla il sindaco

“Dopo 2 anni di amministrazione bisogna fare un check in perché si può fare sempre meglio, incontrerò i partiti con incontri bilaterali e farò confronto collettivo con le forze politiche che mi sostengono – ha detto Pirozzi in diretta parlando del suo esecutivo -. Si può fare meglio, molto del peso è gravato sulle mie spalle vorrei assessori che dedicassero non lo stesso tempo mio di 12 ore al giorno ma chiedo alla mia giunta attuale e quella che nascerà uno scatto di orgoglio per la città. Nel mese di novembre – annuncia il primo cittadino – dovrei chiudere i confronti. La giunta attuale è comunque operativa, è un azzeramento prospettico quello annunciato. Ci sarà un momento in cui per 7 giorni saranno azzerate le deleghe e dopo poco nascerà la nuova giunta” questi i tempi dettati dal sindaco.

Sul passaggio del consigliere Stefano Palma dalla civica Pirozzi sindaco al Movimento 5 stelle, dice: “Ci può stare un simile passaggio all’interno della stessa coalizione. Non condivido i passaggi ma sono scelte libere da parte dei consiglieri. Se un consigliere intende passare al Movimento non è il sindaco a criticarlo, l’importante è che si faccia nell’interesse della città”.

Poi l’appello alla minoranza in vista del rimpasto di giunta: “Non uscirà nessuna forza politica dalla maggioranza ma se c’è qualche forza di minoranza che vuole condividere il progetto di rinascita della città, l’orizzonte non è solo 2023-2025, è anche 2025-2030, e se qualcuno vuole condividere con noi un percorso programmatico sui temi io non chiudo le porte a nessuno“. Poi sulla spaccatura del centrosinistra in città: “il sogno di chi è di sinistra come me è di unire il centrosinistra senza ostacoli di carattere personale”.