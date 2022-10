GIUGLIANO. E’ caos nel Movimento 5 stelle a Giugliano. Ieri i pentastellati hanno annunciato l’ingresso di due consiglieri di maggioranza nel gruppo consiliare, Stefano Palma e Caterina Sestile. Gruppo che così sarebbe passato da 4 a 6 esponenti in assise, acquisendo peso pari a quello del PD.

M5s: annuncio di due nuovi ingressi, Sestile smentisce

“Il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle di Giugliano accoglie con soddisfazione tra le sue fila i Consiglieri Stefano Palma e Caterina Sestile – scrivevano in una nota -. Si completa così un lungo percorso di collaborazione, avviato tra i banchi dell’Aula Consiliare e nelle Commissioni un anno fa circa, prima sotto forma di laboratorio politico, proficuo in termini di proposte e di soluzioni, e adesso in forma ufficiale, approvata dagli organi centrali e dallo Staff del Movimento, con l’approvazione del Presidente Conte pervenuta il 5 ottobre scorso. Esprimiamo grande soddisfazione per questi ingressi, che arricchiscono la proposta e la capacità amministrativa del movimento che i Cittadini giuglianesi hanno premiato alle ultime politiche con un vero e proprio plebiscito”.

Non passano neppure pochi minuti che Caterina Sestile smentisce “categoricamente la notizia – ha scritto la consigliera sui social -. Ringrazio i colleghi per aver prestato attenzione al mio operato ma in nome della chiarezza ribadisco la mia posizione di consigliere attualmente nel gruppo Nicola Pirozzi Sindaco. Sul piano della collocazione politica – continua Sestile -, sono in un momento di profonda riflessione sul percorso da intraprendere e qualsiasi decisione che riguarderà una eventuale adesione ad un partito, la comunicherò in primis al mio capogruppo attuale e dopo attraverso i miei canali social ed a mezzo stampa, rendendo note le motivazioni di una scelta”.

La replica del Movimento

I pentastellati, a seguito della smentita, replicano così: “Siamo letteralmente attoniti per le affermazioni di Sestile, poiché pervengono al termine di un percorso che l’aveva vista al nostro fianco in numerose iniziative. Sestile si era inoltre iscritta sul sito movimento5stelle.eu ed è stata presente a diversi incontri con i nostri parlamentari. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori chiarimenti riguardo la situazione che si è venuta a creare”.

