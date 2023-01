Era il 10 gennaio la deadline annunciata dal sindaco Nicola Pirozzi per annunciare la nuova giunta a Giugliano ma così non è stato. Il primo cittadino non ha ancora trovato una quadra con i partiti della sua maggioranza e la nomina è slittata forse alla prossima settimana. Il dilemma è tra giunta tecnica che vorrebbe Pirozzi o politica che vorrebbero invece le forze di maggioranza. E così la sintesi diventa sempre più difficile.

Giunta a Giugliano: i papabili assessori

I partiti stanno tenendo le consultazioni con il primo cittadino e dando le loro indicazioni. I nomi che circolano in queste ore sono quelli di Alfonso Sequino per Centro democratico, Cristofaro Tartarone per i Repubblicani, quest’ultimo, tra l’altro, sarebbe pronto a entrare in Azione e rinfoltire il gruppo in assise. Azione ha riproposto il nome dell’uscente Francesco Mallardo. Il Pd riconfermerebbe Pietro Di Girolamo così come il Movimento 5 stelle Marilisa Taglialatela Scafati. Le altre due caselle libere per i due partiti, per i dem c’è l’ipotesi del rientro di Gaetano Coppola e dell’ingresso o dell’ex sindaco Francesco Taglialatela o di Ilaria Fasano ma, quest’ultima, lasciando il consiglio farebbe spazio alla prima non eletta, Silvana Buonocore che è stata candidata con il Pd ma poi è passata con i 5 stelle. Questi ultimi stanno valutando un nome con cui sostituire Anna Savarese che potrebbe essere anche quello di Salvatore D’Agostino. Altro nodo da sciogliere quello relativo a Giugliano Bene comune che era rappresentata in giunta da Rachele Smarrazzo. Al suo posto potrebbe entrare Gennaro Di Gennaro.

Il sindaco avrebbe proposto all’Urbanistica Stefania Caiazzo, una tecnica esperta proprio di pianificazione urbanistica che potrebbe andare in quota Nicola Pirozzi sindaco. Degli uscenti dunque non verrebbero riconfermati Tonia Limatola, Giuliana Di Fiore, che dopo il caos del Puc pare non voglia neppure ritornare in città e Giuseppe Cozzolino per cui i bene informati parlano della possibilità di rientrare come super dirigente del Comune.