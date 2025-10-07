È stata smantellata una vasta organizzazione criminale dedita alle truffe informatiche ai danni di anziani e correntisti di vari istituti bancari. Nella mattinata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di undici persone: dieci sono finite in carcere e una agli arresti domiciliari.

Giugliano, si fingevano impiegati di banca per ottenere codici delle carte di credito: sgominata banda di truffatori: 11 arresti

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, truffa, ricettazione e falsificazione di strumenti di pagamento. Le indagini, condotte dai Carabinieri con la collaborazione di American Express, Leroy Merlin e diversi istituti bancari, hanno consentito di ricostruire il modus operandi del gruppo, attivo tra Giugliano e Napoli.

Attraverso tecniche di spoofing e phishing, i truffatori si fingevano operatori bancari, convincendo le vittime – per lo più anziane – a fornire codici, pin e OTP. I dati sensibili venivano acquistati sul Dark Web e usati per svuotare conti correnti o effettuare acquisti online sul sito di Leroy Merlin elettrodomestici e materiale edile. I prodotti venivano ritirati da diversi soggetti presso il punto vendita di Giugliano e poi rivenduti tramite una rete di ricettatori.

Nel corso delle indagini sono stati ricostruiti ventidue episodi di truffa consumata, sequestrati sistemi informatici, denaro contante e orologi per un valore di oltre 150mila euro.

Il quadro emerso è definito dagli inquirenti “particolarmente allarmante” sia per l’organizzazione del gruppo, sia per la vulnerabilità delle vittime, raggirate con grande abilità e inganno.