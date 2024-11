Giugliano, si dimette la consigliera Maria Vitiello: è indagata per i rimborsi sulle commissioni

Ancora dimissioni nella politica giuglianese, scossa da 3 inchieste che al momento riguardano esponenti dell’amministrazione comunale. Oggi si è dimessa infatti la consigliera Maria Vitiello, componente del gruppo Moderati e Riformisti. Vitiello è indagata per truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico (insieme ad altri 3 consiglieri) nell’ambito dell’inchiesta sui rimborsi delle commissioni consiliari.

Gli avvisi di garanzia della Procura di Napoli Nord furono notificati ad inizio ottobre dalla polizia di stato. Vitiello, eletta nella civica Repubblicani democratici con Nicola Pirozzi sindaco, era passata poi in minoranza: un breve periodo con la Lega di Salvini, poi l’adesione al progetto ‘Moderati e Riformisti’ nei mesi scorsi fino alla dimissioni di oggi. Al suo posto in consiglio dovrebbe entrare Carlo Carleo. Già ieri in aula c’era stata la surroga di Antonio Poziello con l’ingresso di Giuseppe Di Girolamo. L’ex sindaco è indagato nell’inchiesta sull’appalto dei rifiuti, i cui interrogatori partiranno a breve. Il 19 novembre sarà il turno del sindaco Nicola Pirozzi, su cui si sarebbe il pressing dei vertici napoletani del Pd con la possibile richiesta di dimissioni. E non sono escluse ulteriori novità nelle prossime ore.