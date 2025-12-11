Giugliano si accende, le luminarie in città e l’entusiasmo dei cittadini

S’accende il Natale a Giugliano, la città si veste di luci e installazioni che richiamano famiglie, bambini e curiosi. Un’atmosfera che trasforma le tre piazze principali del centro, ciascuna con un tema diverso e pensato per la propria identità.

A Piazza Gramsci il Natale parla ai più piccoli: un enorme orso bianco, una cassetta delle lettere sorridente e un Babbo Natale gigante dominano l’area, circondati da giostre e attrazioni. È già una delle installazioni più fotografate della città.

Cambio di atmosfera in Piazza Matteotti, dove le decorazioni luminose sospese creano un effetto scenografico che accompagnerà il calendario degli eventi in arrivo. Qui sorgerà il palco per i principali appuntamenti delle festività.

E per i più tradizionalisti, il cuore rimane Piazza Annunziata, dove svetta un grande albero di Natale, punto di riferimento per foto, raduni e passeggiate serali.

Intanto il corso Campano si trasforma in una lunga scia di stelle luminose. Proprio davanti alla sede del Comune, la parrocchia di San Giovanni ripropone – per il secondo anno consecutivo – il presepe a grandezza naturale, realizzato grazie ai manichini donati dai commercianti della zona. Un’iniziativa che unisce comunità e tradizione, contribuendo a rendere Giugliano un luogo sempre più attrattivo durante le feste.