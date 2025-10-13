Le lunghe file che quotidianamente si vedono all’esterno degli uffici dei servizi sociali di Giugliano ben rendono l’idea della condizione di povertà e disagio che c’è in città. E a ciò dovrebbe corrispondere un servizio adeguato alla domanda. Ma purtroppo così non è.

Giugliano, servizi sociali al collasso: solo 2 assistenti nella città più povera d’Italia

Ebbene, in una città con circa 125mila abitanti gli assistenti sociali a tempo indeterminato sono appena 2. Insomma la media di uno ogni 65mila abitanti. La legge stabilisce un livello essenziale di prestazione con un assistente sociale ogni 5mila abitanti, con l’obiettivo di arrivare a uno ogni 4mila. Ciò vuol dire che per soddisfare le esigenze cittadine nella sede di via Palumbo dovrebbero esserci almeno 25 assistenti sociali. Invece, oltre ai due a tempo indeterminato attualmente ce ne sono 7 a tempo determinato. Numeri dunque più che insufficienti, considerando anche che Giugliano sulla base degli ultimi dati relativi a recenti bonus statali, è tra le città più povere d’Italia.

Il blocco delle assunzioni negli anni ha fatto sì che l’ufficio delle politiche sociali fosse così sguarnito di personale, che per quanto si sforzi non ha mezzi e strumenti per rispondere alla domanda che quotidianamente arriva per svariati motivi, dalle richieste di aiuto per violenza domestica, povertà, dipendente, disoccupazione, disabilità. Un problema dunque non di poco conto che fa sì che il cittadino non riceva assistenza dovuta e che il personale sia costretto a sforzi immani per portare avanti il servizio. Un punto questo che dovrebbe essere prioritario per qualsiasi amministrazione.