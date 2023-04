Sequestrata a Giugliano officina completamente abusiva. Il provvedimento è arrivato all’esito di un servizio a largo raggio volto alla tutela ambientale da parte dei Carabinieri della compagnia di Giugliano e dei militari della stazione forestale di Pozzuoli.

Giugliano, sequestrata officina abusiva

Siamo a Varcaturo, in via Madonna del Pantano, fascia costiera. I militari ispezionano un’officina meccanica. L’attività è risultata completamente abusiva. Nel locale, di circa 300 metri quadrati, sono stati sequestrati carrelli elevatori, compressori, frese meccaniche, banchi da lavoro e arnesi vari.

Rinvenuti diversi rifiuti di vario genere – pericolosi e non – tra cui pneumatici in disuso, batterie al piombo, una cisterna contenente olio motore esausto, parti meccaniche, stracci e indumenti verosimilmente utilizzati per l’attività. Il titolare è stato denunciato mentre il locale e le attrezzature sono state sequestrate.