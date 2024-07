Giugliano senza fontane, o meglio ci sono, ma non sono funzionanti. Lo zampillo d’acqua rappresenta oltre che un ornamento, anche una fonte di refrigerio in giornate particolarmente calde come queste. Eppure, sebbene siano state progettate e anche realizzate sono completamente abbandonate. Questa è quella del Borgo Meridiano. Un’architettura moderna con diversi zampilli, ma ormai, dopo esser stata rimossa l’acqua appannata da anni, resta una pattumiera. In Piazza Matteotti era prevista una bellissima fontana a sfioro che avrebbe occupato la parte antistante la piazza. Poco dopo i lavori più Europa in cui era inserito il progetto, però, è stata cementificata e quel che resta sono solo delle caditoie. Spostandoci in Piazza Municipio, dinanzi alla casa comunale, una fontana dal pavimento azzurro in mosaico, ma anche in questo caso non funzionante.