Un’operazione dei Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano ha portato alla scoperta di un’officina clandestina per lo smontaggio di auto rubate. Grazie al segnale di un GPS installato su un veicolo sottratto, le forze dell’ordine sono riuscite a localizzarlo in via San Francesco a Patria.

Giugliano: scoperta officina per smontare auto rubate, due arresti. I nomi

La vittima del furto, accortasi della sparizione del proprio mezzo, ha allertato il 112 e comunicato la posizione rilevata. I militari della compagnia locale sono intervenuti immediatamente, sorprendendo tre persone intente a smontare l’auto per ricavarne pezzi di ricambio.

All’arrivo delle forze dell’ordine, i tre uomini hanno tentato la fuga nelle campagne circostanti, abbandonando gli attrezzi da lavoro. Due di loro, Francesco Libero e Luigi Pompei, rispettivamente di 30 e 20 anni, sono stati fermati e posti agli arresti domiciliari con l’accusa di concorso in riciclaggio. Il terzo complice è attualmente ricercato, con le indagini ancora in corso. L’auto parzialmente smontata sarà restituita al legittimo proprietario, mentre i componenti rinvenuti nell’officina clandestina saranno sottoposti ad accertamenti per verificarne la provenienza.