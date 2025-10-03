Una vasta discarica abusiva è stata scoperta dai Carabinieri a Giugliano nella frazione di Varcaturo. In manette è finito Tiberio Di Francia, 64 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di gestione illecita di rifiuti ed è ora in attesa di giudizio.

Giugliano. Scoperta discarica abusiva: arrestato 64enne, sequestrata un’area di 650 mq

Il blitz è scattato in via Licola Mare, dove i militari della stazione locale, supportati dal Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, hanno controllato un’area di circa 650 metri quadrati di proprietà del 64enne. Qui erano stati accatastati rifiuti per un volume stimato in 350 metri cubi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe trasformato il terreno in una discarica non autorizzata, con potenziali conseguenze per l’ambiente e la salute pubblica. L’area è stata sequestrata, mentre proseguono gli accertamenti dei Carabinieri per chiarire la provenienza dei materiali.