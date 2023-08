Un giovane di 20 anni è finito in ospedale per le ferite riportate in un incidente nel quale è rimasto coinvolto ieri pomeriggio a Giugliano. Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni: il ragazzo, a quanto pare, sarebbe fuori pericolo.

Giugliano, scontro tra auto e moto: 20enne finisce in ospedale

Secondo una prima ricostruzione, il 20enne era a bordo di una moto di grossa cilindrata e stava percorrendo via Dante Alighieri quando, per cause ancora da chiarire, ha impattato con un’auto proveniente da via San Giovanni a Campo. Violento lo scontro: il centauro è stato disarcionato dalla sella, finendo sull’asfalto.

Trasportato all’ospedale San Giuliano, il 20enne è stato subito preso in cura dal personale medico-sanitario. Non si conoscono, invece, le condizioni del conducente della vettura, ma pare non abbia riportato gravi ferite. Sul posto è intervenuta anche una volante della Polizia Municipale per i rilievi del caso. Sono al vaglio tutti gli elementi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.