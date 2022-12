Un brutto incidente si è verificato poca a Giugliano, in via Giuseppe Verdi, nei pressi della biblioteca comunale.

Giugliano, scontro auto-scooter in via Verdi: due feriti

Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto, una Nissan Micra di colore blu, si sarebbe scontrata con uno scooter con a bordo due giovani. L’impatto è stato molto violento. I due ragazzi sono stati sbalzati dal mezzo finendo rovinosamente a terra. Danneggiati anche entrambi i veicoli.

Sul luogo dell’incidente è giunta immediatamente un’ambulanza con a bordo i sanitari del 118 che hanno medicato i giovani sul posto. Ad entrambi è stato posizionato il collare cervicale poi sono stati medicati.

Il traffico ha subito diversi rallentamenti sia in direzione cimitero che in direzione della chiesa dei Monaci. Tanti i curiosi accorsi in strada dopo lo scontro.