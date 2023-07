Fronte caldo quello del Puc a Giugliano. La Regione Campania aveva dato come termine ultime per adottare in giunta il piano urbanistico comunale il 30 giugno ma ciò a Giugliano non è avvenuto. L’assessore Gerundo rassicura dicendo che “entro l’estate immaginiamo di adottarlo” e che non averlo fatto, a sua detta, non implica un immediato commissariamento.

Puc a Giugliano

In realtà il Comune dovrebbe comunque essere diffidato dalla Regione per non aver ottemperato alla scadenza. Ma Gerundo spiega che ci sono vari motivi dietro questa scelta: “Stiamo allineando le procedure amministrative già in corso da parte dei cittadini così che possano risolvere alcuni problemi prima dell’adozione del puc perché successivamente potrebbero essere tagliati fuori – spiega l’assessore all’urbanistica -. Inoltre stiamo cercando di migliorare il piano per renderlo più utile e operativo per la città”.

Uno dei tanti nodi da sciogliere è quello del vincolo cimiteriale. Gerundo spiega ai nostri microfoni di essere a lavoro anche su questo problema “per cercare di non produrre danni irreparabili a molti cittadini cercando di trovare soluzioni che risolvano non tutti ma alcuni problemi connessi alle condizioni di abusivismo nei pressi del cimitero.