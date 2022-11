GIUGLIANO. Hanno scritto una lettera appello all’amministrazione comunale per chiedere di rivitalizzare il centro storico e il suo commercio. Sono gli imprenditori titolari di attività in centro, tra Via Roma e Corso Campano. Ieri, in una missiva indirizzata all’amministrazione comunale, i commercianti hanno chiesto di avviare una serie di iniziative per rivitalizzare il settore, trasformando il centro storico in un “polo commerciale naturale” e pedonalizzando l’area che va da via Roma a piazza Annunziata per tutte le ore pomeridiane. I negozianti chiedono infine di potenziare i controlli, senza gravare sulla polizia locale, facendo ricorso a sistemi di videorosveglianza e vigilanti.