Sorpresi a rubare i fari di un’auto parcheggiata a Fuorigrotta. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 18enne ed un 19enne, per concorso in furto aggravato.

Fuorigrotta, sorpresi a rubare i fari di un’auto parcheggiata: in carcere un 18enne e un 19enne

In particolare, due agenti, liberi dal servizio e in forza, rispettivamente, alla locale Squadra Mobile e al Commissariato di Posillipo, mentre percorrevano via Michelangelo da Caravaggio, hanno notato i due ragazzi intenti a smontare i fari posteriori di un’auto in sosta, per poi darsi alla fuga in direzione di via Manzoni.

I poliziotti, immediatamente intervenuti, dopo un breve inseguimento sono riusciti a raggiungere e bloccare gli indagati, traendoli in arresto, anche grazie anche al tempestivo intervento degli agenti del Commissariato San Paolo. La refurtiva è stata successivamente riconsegnata al legittimo proprietario. Il 18enne e il 19enne sono stati condotti in carcere in attesa di giudizio.