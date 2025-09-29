Giugliano saluta il quadro della Madonna dell’Arco: l’effige fa rientro a Sant’Anastasia

Si è conclusa la settimana mariana dedicata alla Madonna dell’Arco, la sacra effige esposta nel Santuario dell’Annunziata di Giugliano, ha fatto ritorno nella sua casa a Sant’Anastasia. Una settimana intensa culminata con la celebrazione eucaristica presieduta dal Priore del Santuario della Madonna dell’Arco.

Dopo la Santa Messa, sentita e partecipata da squadre di battenti provenienti da tutta l’area nord, il quadro è stato portato in processione fino Piazza Gramsci dove vi ha sede l’associazione che ha organizzato l’evento religioso. Prima, però, un omaggio ai 13 Martiri morti durante la strage nazista. Il popolo dei fedeli mariani si è ritrovato così sotto il segno di Maria.