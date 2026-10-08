Giugliano saluta don Antonio Cecere: dopo 9 anni a San Pio X, sarà parroco a Caivano

Don Antonio Cecere, parroco della parrocchia San Pio X, saluta Giugliano e si trasferisce a Caivano, presso la comunità religiosa di Santa Barbara. A darne notizia è la chiesa da cui si congeda il sacerdote dopo nove anni di ministero.

Giugliano saluta don Antonio Cecere

Per accompagnare Don Antonio nel prosieguo del suo cammino, la San Pio X ha invitato ufficialmente tutti i propri fedeli a ritrovarsi domenica 18 in chiesa per celebrare la Santa Messa e ringraziare il parroco “per tutto ciò che è stato e ci ha dato in questi nove anni, e pregare per la sua nuova missione”, si legge nell’accorato messaggio diffuso dalla parrocchia sulla propria pagina Facebook.