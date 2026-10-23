Caivano, arriva Don Antonio Cecere nella chiesa di Santa Barbara

Al via il nuovo sacerdozio di Don Antonio Cecere. Presso la chiesa di Santa Barbara di Caivano si è tenuta la celebrazione di insediamento del nuovo parroco. Il sacerdote arriva nel comune Caivanese dopo 9 anni alla chiesa San Pio X di Giugliano come viceparroco. La cerimonia, partita con un corteo che ha preso il via dalla città di Crispano, è culminata con la messa celebrativa nella sua nuova parrocchia a Santa Barbra alla presenza del vescovo Angelo Spinillo.

Il nuovo sacerdote si dice pronto a lavorare in sinergia con le istituzioni per aiutare la comunità caivanese.