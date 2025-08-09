Ancora malviventi in azione al “Grande Sud” di Giugliano. Nel pomeriggio di venerdì 9 agosto i Carabinieri della stazione di Villaricca guidati dal comandante Pietro Amati hanno arrestato un cittadino ucraino di 31 anni con l’accusa di rapina impropria.

Giugliano, ruba alimenti dagli scaffali del Grande Sud con borsa schermata: arrestato 31enne

L’uomo, già sotto osservazione, era stato notato dalle guardie giurate in abiti civili mentre si aggirava tra gli scaffali del supermercato Sole365. Approfittando della distrazione dei clienti, il 31enne avrebbe sottratto diversi generi alimentari, occultandoli all’interno di una borsa schermata realizzata per eludere i sistemi antitaccheggio.

Bloccato all’uscita, l’uomo avrebbe tentato di guadagnare la fuga spintonando e usando violenza contro gli addetti alla sicurezza. Immediata la segnalazione ai Carabinieri di Villaricca, che sono intervenuti tempestivamente sul posto, arrestandolo in flagranza di reato.

L’episodio segue di appena due giorni un altro intervento analogo, che aveva portato all’arresto di un cittadino georgiano, sempre per fatti avvenuti nello stesso centro commerciale. L’arrestato è stato tradotto in caserma in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.