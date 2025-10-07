Momenti di paura questo pomeriggio in via Carrafiello a Giugliano: l’ennesimo rogo di rifiuti è scoppiato intorno alle 18 nella zona del campo nomadi. Le fiamme si sono rapidamente estese anche ad alcune baracche del campo. Gli stessi residenti in questo momento sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Giugliano, rogo di rifiuti in via Carrafiello: in fiamme anche alcune baracche del campo nomadi

Alcune immagini del rogo sono state realizzate da Guido Donadio, imprenditore della zona ASI, che denuncia le condizioni di degrado di via Carrafiello. “Assistiamo alla deturpazione del territorio”, ha scritto Donadio alla nostra redazione. Sono tantissimi i cumuli di rifiuti accatastati a ridosso dell’accampamento rom. Una bomba ecologica che periodicamente esplode sotto forma di roghi tossici e fumi di diossina sprigionati nell’atmosfera.