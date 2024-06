Nella notte appena trascorsa, una rissa tra vicini di casa in vico Gelso ha richiesto l’intervento dei carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania. La lite, scoppiata per una disputa su un’auto parcheggiata davanti a un cancello, ha coinvolto sei persone, tra cui quattro uomini e due donne di età compresa tra i 20 e i 44 anni. Tutti sono stati denunciati.

Operazione a Largo Raggio dei Carabinieri

L’intervento per la rissa è stato solo una parte di un più ampio servizio di controllo effettuato dai carabinieri nella città a nord di Napoli. Durante l’operazione, i militari hanno denunciato un ventenne trovato in possesso di uno sfollagente e altri tre giovani per possesso di modiche quantità di droga.

Violazioni del Codice della Strada

I controlli stradali effettuati nel corso della notte hanno portato a numerose sanzioni:

9 sanzioni per guida senza assicurazione

7 per guida senza revisione

8 per guida senza patente

1 sanzione per guida in stato di ebbrezza

Complessivamente, i carabinieri hanno identificato 62 persone e controllato 40 veicoli durante l’intera operazione.