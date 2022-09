Una vera e propria rissa all’esterno della scuola San Rocco di Giugliano consumata in pieno giorno all’orario di ingresso. Coinvolte quattro persone, di cui una coppia di 60enni e due ragazze. Ad avere la peggio le due giovani, che avrebbero ricevuto pugni in pieno viso.

Giugliano, rissa fuori scuola San Rocco: due ragazze prese a pugni

L’episodio è stato segnalato da un nostro lettore, che ha descritto quanto successo in un messaggio privato. “Due persone, un uomo e una donna di circa 60 anni, hanno iniziato un litigio verbale con una ragazza in compagnia di una amica che tutte le mattine porta i figli a scuola“, ha spiegato. Il diverbio sarebbe nato per motivi di viabilità: una delle ragazze era con un passeggino e avrebbe chiesto alla coppia di 60enne di spostarsi per consentire il passaggio. Forse una parola di troppo o un tono scortese da parte dei litiganti hanno innescato la zuffa.

“Dopo aver fatto entrare i bambini nelle proprie classi, le due persone anziane hanno continuato ad insultare verbalmente la ragazza – ha raccontato il nostro lettore – la signora è partita con uno schiaffo al volto alla ragazza; l’amica di quest’ultima è intervenuta per fermare la rissa ma il marito della donna ha scagliato pugni al volto delle due ragazze“. L’aggressione si sarebbe consumata in presenza di due bambine di un anno 3 anni, figli delle giovani picchiate. Ad assistere alla scena a distanza sarebbero state molte mamme, presenti nei pressi dell’istituto all’orario di ingresso.

Foto e denuncia

Le due vittime si sarebbero poi recate in ospedale per farsi medicare e avrebbero presentato denuncia alle forze dell’ordine per l’aggressione subita. Non si conoscono ulteriori dettagli sulla vicenda avvenuta in pieno giorno a Giugliano. A conferma di quanto accaduto, la nostre redazione ha ricevuto anche due fotografie: una di esse mostra il trambusto registrato proprio intorno alle 8 del mattino all’esterno della scuola elementare; l’altra, invece, alcune ciocche di capelli appartenenti a una delle ragazze aggredite che sarebbero state “strappate” nel corso della zuffa.