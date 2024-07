Ieri sera, presso il campo rom di via Carrafiello a Giugliano, è scoppiata una violenta lite tra due famiglie per motivi economici. Durante il litigio sono stati lanciati numerosi oggetti, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Eccetto un 17enne, che è stato portato in ospedale con lievi ferite.

Giugliano, rissa con lancio di oggetti al campo rom tra due fazioni: 17enne in ospedale

I carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti prontamente per sedare la rissa. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, il conflitto ha coinvolto quasi cento persone ed è esploso per questioni economiche. Con non poche difficoltà, i militari dell’Arma, guidati dal capitano Claudio Rasi, sono riusciti a riportare l’ordine nell’insediamento.

L’emergenza si è conclusa dopo circa un’ora. Il 17enne, lievemente ferito, è stato trasferito all’ospedale di Pozzuoli. Non avrebbe riportato ferite gravi. Indagini in corso per accertare responsabilità e dinamica della zuffa. Le famiglie coinvolte risiedono nello stesso campo.