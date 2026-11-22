Violento incidente ieri sera ad Aversa. Quattro veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro, avvenuto intorno alle 23.15 in viale Kennedy, lungo la cosiddetta Variante. Per fortuna nessuno dei conducenti ha riportato ferite gravi.

Aversa, scontro sulla Variante dopo un sorpasso: coinvolti 4 veicoli

Secondo una prima ricostruzione, uno dei conducenti avrebbe tentato di superare una lunga colonna di veicoli, scontrandosi con un mezzo che si stava immettendo nel traffico. Nell’incidente sono rimaste coinvolte altre due auto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Aversa, guidati dal comandante Emiliano Nacar. I caschi bianchi hanno effettuato i rilievi planimetrici e fotografici per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. I conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti alcolemici e tossicologici. Si attendono gli esiti degli esami. I quattro veicoli sono stati rimossi dalla carreggiata e affidati a una depositeria autorizzata. Da tempo i residenti segnalano che lungo viale Kennedy le auto sfrecciano soprattutto di sera e nei fine settimana, trasformando la Variante in una sorta di autodromo.