Dopo varie segnalazioni fatte via social, la Polizia Municipale di Giugliano, diretta dal vice comandante Cap. S. Borgese, è riuscita ad individuare i responsabili che hanno causato lo scempio nell’ex distributore di benzina in via Aviere Mario Pirozzi, in disuso da diversi anni, sversando diversi metri cubi di rifiuti, anche pericolosi.

Giugliano, rifiuti sversati in centro: la Polizia Municipale identifica i responsabili

Si tratta di una donna, proprietaria del furgone bianco, che più volte è stato catturato da foto e video di cellulari, che è stata denunciata e sanzionata per diverse migliaia di euro. La conducente non è residente a Giugliano, veniva in centro per gettare via la spazzatura in quella che era diventata una discarica a cielo aperto. Nel frattempo si è provveduto a ripristinare la sicurezza, facendo rimuovere tutti i rifiuti.

Contemporaneamente, tramite l’utilizzo di apparecchiature foto/video nascoste (fototrappole) si è riusciti a risalire al responsabile di un altro sversamento illecito avvenuto in una traversa di via San Francesco a Patria. Denunciato il proprietario di una nota pescheria avente sede in Quarto. Sono in corso ulteriori indagini per risalire a chi materialmente ha effettuato lo sversamento.