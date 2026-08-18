Giugliano, ricercato per rapina tenta di scappare con una scala: arrestato a Castel Volturno

È stato arrestato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14, Tiziano Cincotti, classe 1996, di Giugliano , ricercato dallo scorso 31 luglio. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Giugliano, che hanno rintracciato il giovane in un abitazione a Castel Volturno.

Giugliano, ricercato per rapina tenta di scappare con una scala: i Carabinieri lo arrestano a Castel Volturno

Secondo quanto emerso, al momento dell’intervento dei militari, Cincotti avrebbe tentato di sottrarsi all’arresto cercando di fuggire dal retro dell’abitazione utilizzando una scala. Il tentativo, però, è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri, che sono riusciti a raggiungerlo e ad arrestarlo senza che riuscisse a far perdere le proprie tracce. L’uomo era destinatario di un provvedimento restrittivo e dovrà scontare una pena di tre anni di reclusione per rapina.