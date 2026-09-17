Castel Volturno, tenta di forzare porta di casa: il vicino lo nota e chiama i carabinieri

Il vicino nota un uomo che prova a forzare l’ingresso di un appartamento adiacente e chiama i carabinieri. È quanto accaduto nella serata del 16 settembre a Castel Volturno, dove i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone, nell’ambito delle attività di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà un 33enne del posto, ritenuto responsabile, allo stato degli atti e fatta salva la presunzione di innocenza, del reato di tentato furto in abitazione.

Castel Volturno, tenta di forzare porta di una casa: il vicino lo nota e chiama i carabinieri

L’attività investigativa ha preso le mosse dalla segnalazione di un furto in corso presso un’abitazione del territorio. La richiesta di intervento, giunta alle forze dell’ordine da parte di un vicino di casa, ha consentito ai Carabinieri di avviare immediatamente gli accertamenti. I militari della Tenenza di Castel Volturno, intervenuti sul posto e supportati dall’attività del Reparto Territoriale di Mondragone, hanno quindi proceduto alla ricostruzione della dinamica, concentrando l’attenzione sulle modalità con cui il presunto autore avrebbe tentato di accedere all’immobile.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 33enne, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe forzato la porta d’ingresso dell’abitazione, tentando successivamente di introdursi all’interno. L’azione, tuttavia, non sarebbe stata portata a compimento: la richiesta di intervento alle forze dell’ordine da parte di un vicino avrebbe infatti determinato l’interruzione del tentativo.

Gli accertamenti condotti dai militari dell’Arma hanno consentito di ricondurre l’episodio al 33enne, che è stato quindi deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per il reato ipotizzato di tentato furto in abitazione.