Boccata d’ossigeno per commercianti e residenti giuglianesi in vista del Natale. Riapre infatti parzialmente via Colonne, oggetto da circa anno e mezzo di lavori Eav di rifacimento della rete fognaria.

Giugliano, riapre via Colonne dal 7 dicembre

La riapertura – comunicata alla nostra redazione dall’assessore alla viabilità Angelo Abbate – sarà finalmente definitiva anche se, per il momento, prevede la riattivazione della circolazione a un solo senso di marcia, cioè da piazza San Nicola in direzione via Appia.

Significa che chi proviene dal centro città non sarà più obbligato a percorrere itinerari alternativi, tra cui via San Vito e via Signorelli per poi arrivare in via delle Camelie a Melito. Un piccolo passo in avanti in attesa del completamento dei lavori che riporteranno una ventata di normalità in una delle strade più sacrificate degli ultimi due anni.