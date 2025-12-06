Giugliano, rapita e violentata: l’identikit dei tre sequestratori. “Erano tre 40enni stranieri”

La polizia di Giugliano sta lavorando senza sosta per chiarire quanto sarebbe accaduto mercoledì scorso nei pressi del Parco Commerciale Grande Sud, dove una giovane donna ha denunciato di essere stata prima sequestrata e poi violentata. Come riportato da Il Mattino, la vittima ha descritto i presunti aggressori come tre uomini dall’aspetto straniero, carnagione chiara e un’età attorno ai quarant’anni.

Giugliano, rapita e violentata: l’identikit dei tre sequestratori

Secondo la denuncia, la 28enne – originaria della provincia di Napoli – sarebbe stata avvicinata nel parcheggio del centro commerciale poco prima di mezzogiorno. I tre l’avrebbero minacciata di morte, uno di loro impugnando un coltello, costringendola a salire nella loro auto. La donna sostiene che gli uomini parlassero con un accento straniero e che avrebbero pronunciato poche frasi, tutte connotate da forte aggressività.

La violenza, sempre secondo la testimonianza raccolta dagli investigatori, sarebbe avvenuta in una zona rurale isolata a qualche chilometro dal centro commerciale, mentre due dei tre individui facevano da palo. Dopo l’abuso, la giovane sarebbe stata riportata nello stesso parcheggio, dove sarebbe riuscita a rientrare nella propria auto intorno alle 15.

Controlli e accertamenti

Il Commissariato di Giugliano ha avviato verifiche a più livelli: dalla raccolta dei reperti agli esami di laboratorio, fino alla ricostruzione precisa delle quattro ore in cui si sarebbe consumato il sequestro. Sono stati sequestrati gli indumenti della vittima per eventuali analisi biologiche e genetiche.

Un ruolo centrale nell’indagine lo rivestono le telecamere di videosorveglianza installate sia all’interno sia nelle aree esterne del complesso commerciale. Gli investigatori stanno inoltre ascoltando commercianti e lavoratori della zona, in passato già interessata da segnalazioni relative alla presenza di gruppi provenienti dai vicini campi Rom.

La notizia ha profondamente scosso il territorio di Giugliano, dove il sentimento prevalente è quello di solidarietà nei confronti della giovane. La 28enne è stata presa in carico dal percorso dedicato ai codici rossi, dopo essere stata visitata dagli specialisti del Cardarelli.