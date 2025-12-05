Giugliano, giovane 28enne rapita e abusata dopo essere arrivata al centro commerciale

Una semplice mattinata dedicata allo shopping si è trasformata in un’esperienza drammatica per una donna di 28 anni della provincia di Napoli. La giovane, mercoledì, aveva raggiunto il Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano quando è stata intercettata da alcuni individui che l’hanno costretta, sotto minaccia, a seguirli. Da qui sarebbe iniziato un sequestro durato alcune ore e concluso con una violenza sessuale.

Cosa è accaduto: la dinamica del sequestro

Come anticipa Il Mattino, la 28enne era da poco arrivata nell’area parcheggio del centro commerciale quando un gruppo di uomini l’avrebbe circondata. Uno di loro, secondo la denuncia, avrebbe mostrato un’arma e imposto alla giovane di non opporre resistenza. Sotto intimidazione, la donna sarebbe stata fatta salire a bordo di un’auto, portata lontano dalle zone abitate e condotta in una strada di campagna. È in quella zona isolata che sarebbe avvenuta l’aggressione. Gli aggressori l’avrebbero poi riportata nel punto di partenza, lasciandola in evidente stato di shock nel primo pomeriggio.

L’inchiesta: telecamere e possibili testimoni

Gli agenti del Commissariato di Giugliano hanno avviato una serie di verifiche per ricostruire l’intera sequenza dei fatti. Tra gli elementi principali al vaglio ci sono: i filmati della videosorveglianza del parco commerciale, eventuali movimenti sospetti registrati nell’area nelle ore precedenti, testimonianze di persone presenti al momento dell’arrivo della giovane. Gli investigatori stanno cercando di identificare i responsabili attraverso ogni possibile traccia lasciata durante il sequestro.

La richiesta di aiuto e l’arrivo in ospedale

Dopo essere riuscita a contattare persone di fiducia, la donna è stata accompagnata al pronto soccorso, dove i medici hanno immediatamente attivato il Codice Rosso, la procedura prevista per le vittime di violenza. Il caso ha nuovamente acceso i riflettori sulla necessità di rafforzare i controlli e le politiche di prevenzione nelle aree commerciali e nei luoghi pubblici, soprattutto alla luce dei numerosi episodi di violenza registrati negli ultimi mesi.