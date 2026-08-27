Giugliano, rapinatori in azione al distributore Ely Gas di via Oasi: banditi via con 450 euro

L’estate sta finendo e i rapinatori tornano in azione. Ieri sera, nel mirino dei malviventi, il distributore Ely Gas di via Oasi Sacro Cuore a Giugliano. Come anticipa Il Meridiano News, erano circa le 21 e 30 quando tre banditi a volto coperto, a bordo di uno scooter SH, hanno fatto irruzione all’interno della stazione di servizio. Armati di pistola, hanno intimato ai due dipendenti di consegnare l’incasso della giornata. Uno dei due lavoratori ha provato a scappare ma è stato raggiunto da uno della banda e costretto a cedere il danaro.

I tre rapinatori sono poi scappati a bordo del mezzo a due ruote portando via circa 450 euro. Sul posto sono intervenuti gli uomini del locale Commissariato che hanno effettuato i rilievi e ascoltato le vittime per ricostruire la dinamica del raid. Acquisite anche le immagini di videosorveglianza dell’attività commerciale. Si tratta della terza rapina che il distributore Ely Gas subisce in un anno. L’episodio riaccende i riflettori sull’emergenza sicurezza in città dopo la pausa estiva.