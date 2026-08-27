Brillante operazione degli Agenti del Commissariato di Polizia di Giugliano – Villaricca che hanno arrestato in flagranza di reato Angelo Ceparano, classe 1995. Secondo l’accusa provvisoria, l’uomo si sarebbe recato presso un cantiere edile di Mugnano di Napoli ed avrebbe chiesto una tangente, invece ad attenderlo c’erano gli agenti del locale commissariato che gli hanno stretto le manette ai polsi.

Racket di camorra al cantiere a Mugnano, in manette Angelo Ceparano

Ceparano, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, era uscito da poco dal carcere per l’espiazione di una condanna per detenzione ai fini di spaccio di cocaina ed eroina, kobret e crack. L’uomo adesso si trova attualmente nel carcere di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord.

Il precedente arresto e la precedente scarcerazione

Il primo arresto di Ceparano avvenne a Scampia nel 2021, quando fu intercettato dai carabinieri nel Lotto T/A, in via Fellini, in possesso di 62 dosi già confezionate e pronte per essere smerciate. Nelle sue tasche anche 643 euro in contanti. Il Giudice del tribunale di Napoli, Enrico Campoli, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, in quella circostanza gli concesse gli arresti domiciliari.