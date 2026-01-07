Prosegue l’emergenza criminalità a Giugliano. Mentre una banda svaligiava due appartamenti nella centralissima via Aniello Palumbo, altri malviventi mettevano a segno una rapina in via Oasi Sacro Cuore. Nel mirino il distributore di carburante Ely Gas.

Giugliano, rapina nel pomeriggio al distributore Ely Gas: banditi via con 500 euro

Come documentato anche dalle immagini di videosorveglianza, in quattro, verso le 18 e 30, hanno raggiunto la stazione di servizio a bordo di una Fiat 500. Sotto la minaccia di una pistola e a volto coperto, si sono fatti consegnare dal dipendente circa 500 euro per poi salire di nuovo a bordo del veicolo e far perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Commissariato di Polizia di Giugliano Villaricca, che hanno acquisito i filmati delle telecamere e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Si tratta dell’ennesimo raid consumato in città in questo primo scorcio di 2026, dopo il furto di Capodanno alla vineria Caveau 14, quello al negozio di ferramenta Aprovitola di corso Campano della notte scorsa e i due appartamenti svaligiati, sempre nel giorno dell’Epifania, in via Palumbo.