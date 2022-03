Rapina in pieno centro a Giugliano. Due malviventi a volto coperto, intorno a mezzogiorno, hanno fatto irruzione all’interno della Banca di Credito Popolare, ad angolo tra via Aniello Palumbo e Piazza Gramsci.

Rapina a Giugliano, assalto alla Banca di via Aniello Palumbo: colpo da 10mila euro

Secondo una prima ricostruzione, i rapinatori sono entrati all’interno dell’istituto di credito armati di un semplice taglierino. Sotto la minaccia dell’arma, hanno intimato ai dipendenti alle casse di consegnare il danaro contante. Una volta raccolto il bottino, sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Il maltolto ammonta a più di 10mila euro.

Subito dopo sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Giugliano, che hanno interrogato le vittime per raccogliere elementi utili alle indagini. Acquisite anche le immagini di video-sorveglianza della banca per ricostruire la dinamica del raid. L’Istituto di credito è stato al momento chiuso al pubblico in attesa dei rilievi del caso.

Ieri una rapina a Casalnuovo

Nell’area nord, in queste settimane, si assiste a una vera e propria escalation di criminalità. Nella serata di ieri, in via Grimaldi a Casalnuovo, una banda di malviventi ha tentato di mettere a segno un colpo all’ufficio postale. Ma i tre balordi sono stati bloccati e arrestati dagli agenti della Squadra Mobile.