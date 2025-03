Giugliano, raid notturno alla farmacia appena inaugurata in via San Francesco d’Assisi

Tentato furto questa notte in via San Francesco d’Assisi ai danni della farmacia Verdi, nei pressi dell’ex convento dei Monaci. Ignoti hanno sfondato la saracinesca, probabilmente con l’ausilio di un’auto ariete, nel tentativo di introdursi all’interno dei locali.

Giugliano, assalto notturno alla farmacia appena inaugurata in via San Francesco d’Assisi

Da come apprende Teleclubitalia.it, i malviventi sono andati via a mani vuote messi in fuga dagli agenti della Union Security. Ingenti però i danni inferti alle parti esterne dell’attività commerciale. In questo momento i proprietari sono già a lavoro per riparare la saracinesca e la porta di ingresso. La farmacia è stata inaugurata poche settimane fa ed è già finita nel mirino dei ladri.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Giugliano. Acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica del raid e fare luce sui responsabili.