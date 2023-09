Hanno agito all’esterno dello stadio De Cristofaro mentre centinaia di tifosi stavano assistendo alla partita del Giugliano Calcio contro la Juve Stabia. Un momento di festa rovinato da ignoti che hanno preso di mira diverse auto parcheggiate all’esterno dell’impianto sportivo.

Giugliano, raid alle auto durante partita allo stadio: vandali e ladri in azione

Non è ancora noto il numero dei veicoli danneggiati durante lo svolgimento del match. Sono però diverse le auto vandalizzate. In alcuni casi sono stati rotti solo i finestrini posteriori. In altri casi, invece, i malviventi non si sono limitati a sfondare i vetri ma hanno portato via anche borse o materiale presente nell’abitacolo.

Dopo la partita, nonostante la presenza di forze dell’ordine nelle immediate vicinanze, sono molti i tifosi che, abbandonati gli spalti, hanno trovato all’uscita una brutta sorpresa. Tra le vittime del raid anche un noto parrucchiere della città, a cui è stata portata via una borsa piena di attrezzi da lavoro. Diverse le denunce sporte alle forze dell’ordine. Di aiuto alle indagini potrebbero essere le immagini di videosorveglianza.