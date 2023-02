Scuola nel mirino dei malviventi questa notte. Ignoti si sono introdotti all’interno del III Circolo Didattico di via Agazzi, nei pressi delle palazzine Ina Casa. Ancora da quantificare il bottino.

Giugliano, raid a scuola: malviventi via con pc e tablet

I ladri sono entrati col favore delle tenebre per saccheggiare computer e tablet. Una volta raccolta la refurtiva, sono andati via. Questa mattina l’amara sorpresa: alcuni studenti non hanno potuto fare lezione per l’inagibilità di alcuni spazi e per consentire le operazioni di sanificazione. Sul luogo sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Giugliano/Villaricca per i rilievi del caso. Diversi i danni provocati dai malviventi. Il III circolo didattico sarebbe stato già oggetto di un tentativo di furto nei giorni scorsi.

Tra le ipotesi degli investigatori è che i malviventi protagonisti del raid abbiano fatto un “sopralluogo” nell’edificio scolastico di via Agazzi in occasione dell’opening day tenuto la scorsa settimana. Solo a quel punto avrebbero poi pianificato il colpo messo a segno questa notte. Decisive ai fini dell’identificazione dei ladri potrebbero essere le immagini di videosorveglianza della zona.