Conosce una donna in un supermercato. Dopo un incontro la violenta in un albergo di Giugliano. Questa mattina i carabinieri della stazione di Orta di Atella hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di un giovane della zona, accusato di violenza sessuale aggravata.

Giugliano, dopo una birra la costringe a venire in albergo e la violenta: arrestato

La vicenda risale allo scorso 13 novembre. Nella denuncia presentata dalla vittima alle forze dell’ordine, si ricostruisce l’accaduto: i due si conoscono in un market dell’agro aversano. L’aggressore, dopo molte insistenze, riesce a strappare un incontro con lei.

La coppia esce, consumano una birra insieme; tuttavia la ragazza non si sente bene e chiede di essere riaccompagnata a casa. Lui non ne vuole sapere: anzi, approfittando dello stato di malessere della giovane, la conduce in un albergo di Giugliano e ne abusa ripetutamente. La vittima è inerme, non riesce a opporre resistenza. Barcolla e non cammina bene.

Quando l’incubo finisce, la ragazza capisce cosa le è successo e decide di sporgere denuncia. Da lì sono scattate le indagini. I militari sono riusciti a ricostuire in maniera dettagliata i concitati momenti vissuti dalla vittima anche grazie a un filmato esrapolato dalle videocamere di sorveglianza.