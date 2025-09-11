GIUGLIANO. Una giornata dedicata alla solidarietà e alla salute. Venerdì 12 settembre 2025, dalle 8 alle 13, nel parcheggio dell’Ospedale San Giuliano sarà presente l’autoemoteca dell’Associazione “Il filo rosso”, convenzionata con l’Ospedale Cardarelli di Napoli, per una raccolta straordinaria di sangue.

Giugliano, raccolta straordinaria di sangue al San Giuliano con l’autoemoteca de “Il filo rosso”

L’iniziativa nasce per rispondere alla grave carenza ematica che si registra in questo periodo e mira, in collaborazione con i medici del SIMT di Giugliano, a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione. Promotore dell’iniziativa il dottor Gino Svanera. Il sangue raccolto sarà destinato al Cardarelli e alle strutture sanitarie convenzionate. Come sottolineato dalla responsabile del SIMT, dottoressa Graziano, l’organizzazione garantirà il pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene e gestione della donazione, incluso il ristoro post-prelievo.