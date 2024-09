“La mia posizione è quella di essere al fianco dei cittadini”. Sono queste le parole del sindaco Nicola Pirozzi, interpellato dalla nostra redazione, sulla querelle tra il consigliere Salvatore Pezzella e Azione-Italia Viva.

Querelle Pezzella-Azione Iv: parla il sindaco Pirozzi

“Il mio obiettivo è di tutelare gli interessi dei cittadini – dice il primo cittadino -. Sono concentrato minuto per minuto per risolvere i problemi della città che ne sono tanti. Ma spesso mi trovo a essere un uomo solo. Mentre gli altri litigano, io sono da solo a tentare di risolvere i problemi di questa città”.

Una risposta secca del sindaco che tenta di spegnere dunque l’ennesima polemica interna alla maggioranza. A tirare in ballo Pirozzi ieri era stato Azione che in una nota chiedeva che “il sindaco Nicola Pirozzi, il PD, M5S e tutte le forze politiche di maggioranza intervengano sulla vicenda e prendano posizione, in quanto le dichiarazioni del consigliere a Campania Oggi, inopportune e prive di fondamenta, rischiano di minare la stabilità e la coesione dell’attuale maggioranza, i cui componenti tutti, compreso Pezzella, dovrebbero avere all’unisono l’obiettivo primario del bene comune della città e dei suoi cittadini”.

Pezzella nel corso di Campania Oggi, trasmissione di Teleclubitalia, parlando di presente e futuro dell’amministrazione, ribandendo quanto già detto mesi fa sulla presenza di “mele marce”, ha chiarito di “Non poter mai avere a che fare con i renziani o quelli di Calenda, me lo sono trovato qualcuno perchè ha cambiato partito, perchè da una lista civica è passato in Azione ma sono persone che non mi rispecchiano”.