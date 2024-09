“Non posso mai avere a che fare con i renziani o quelli di Calenda, me lo sono trovato qualcuno perchè ha cambiato partito, perchè da una lista civica è passato in Azione ma sono persone che non mi rispecchiano”. Questa dichiarazione di Salvatore Pezzella è stata la miccia che ha riacceso gli animi e le polemiche nella maggioranza Pirozzi a Giugliano. Il consigliere Pezzella, ospite di Campania Oggi, è tornato a parlare degli equilibri interni all’amministrazione con uno sguardo rivolto alle prossime elezioni amministrative e ha parlato non solo nuovamente di mele marce ma anche dell’impossibilità di convivere in un’unica alleanza con Azione e Italia Viva.

Pezzella: “Mai con Azione e Italia Viva”

A risentirsi di queste parole il consigliere Francesco Di Domenico che proprio di recente ha aderito al partito di Renzi che sui social ha detto di essere “deluso dalle parole di Pezzella e che non può essere definito mela marcia. “I renziani siamo un gruppo coeso che lavora per il bene della città”. Immediata la replica del consigliere metropolitano Pezzella che ha spiegato che l’affermazione di mele marce non era rivolta a Di Domenico bensì a “chi lo ha spinto a fare il post, eco quelli sono le mele marce” ribadisce l’esponente 5 stelle. Insomma il clima in maggioranza, tra l’inchiesta Anthares e gli screzi tra esponenti politici è alquanto rovente.

GUARDA QUI LA PUNTATA DI CAMPANIA OGGI

La replica di Azione

Nel pomeriggio è giunta anche la replica di Azione che tira in ballo il sindaco Nicola Pirozzi: “Pezzella ha menzionato le aree politiche di cui fanno parte coloro che secondo lui sarebbero le “mele marce” e i “Barabba” dell’amministrazione targata Pirozzi, compresa quella di Azione. Innanzitutto, invitiamo il consigliere a denunciare in maniera chiara i fatti di cui è a conoscenza e a cui fa riferimento (ammesso che sia un’accusa fondata), dando un’identità ai soggetti che egli classifica in questo modo – si legge in una nota -. Chiediamo al sindaco Nicola Pirozzi, al PD, M5S e a tutte le forze politiche di maggioranza di intervenire sulla vicenda e di prendere posizione, in quanto le dichiarazioni del consigliere a Campania Oggi, inopportune e prive di fondamenta, rischiano di minare la stabilità e la coesione dell’attuale maggioranza, i cui componenti tutti, compreso Pezzella, dovrebbero avere all’unisono l’obiettivo primario del bene comune della città e dei suoi cittadini”.

Il partito di Calenda giuglianese continua non escludendo iniziative di carattere giudiziario: “Su una cosa siamo completamente d’accordo con il consigliere Pezzella: la differenza politica incolmabile che separa i rappresentanti di Azione dalla sua condotta e dal suo modus operandi. Tant’è che quando dai vertici nazionali ci fu riferito che il cons. Pezzella aveva richiesto di aderire al partito locale noi abbiamo respinto la sua richiesta.

Azione è per la giustizia, la trasparenza e la verità, sempre. Questa segreteria adotterà ogni rimedio utile a tutela della propria immagine con ogni conseguente iniziativa anche in sede giudiziaria”.