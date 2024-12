Nelle prime due settimane di dicembre, gli agenti della Polizia Locale di Giugliano ha intensificato le attività di controllo per garantire la sicurezza sulle strade e reprimere le violazioni del Codice della Strada.

Giugliano, pugno duro della Polizia Locale: 288 multe per sosta vietata e 23 veicoli sequestrati

I risultati parlano chiaro: sono state accertate 288 violazioni legate alla sosta irregolare, come parcheggi su marciapiedi, in prossimità di incroci o su attraversamenti pedonali. I controlli hanno portato anche al sequestro o alla sospensione dalla circolazione di 23 veicoli per mancata copertura assicurativa o mancata revisione. Durante l’attività, i militari hanno ispezionato 100 veicoli e rilevato 8 sinistri stradali, uno dei quali con prognosi riservata.