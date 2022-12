Nuovo appuntamento per i più piccoli nell’ambito degli eventi natalizi della città di Giugliano in Campania, oggi pomeriggio alle 16:00 l’atteso spettacolo della Melevisione in Villa Comunale.

Giugliano, proseguono gli eventi natalizi: oggi il Fantabosco della Melevisione in Villa Comunale

I noti personaggi RAI intratterranno bimbi e famiglie con il loro spettacolo “Non sporcate il Fantabosco” che stanno portando con grande successo in giro per l’Italia, trasformando la villa Comunale in quell’ambiente fiabesco che i giovanissimi seguono quotidianamente in TV attraverso le avventure di Milo, Orco Manno e Fata Lina che saranno presenti a Giugliano con i loro interpreti originali.

Gli eventi del cartellone natalizio pensato dal direttore artistico Giuliano Galluccio vedranno domani presso l’ex chiesa delle Concezioniste l’opera teatrale Mantrika mentre venerdì 23 si comincerà con l’inaugurazione del murales alla Biblioteca ed il Luna Park di Babbo Natale in Piazza Cristoforo Colombo a Licola in attesa di uno degli spettacoli clou del programma, il Live Christmas Edition dell’attore comico Vincenzo Comunale, giuglianese arrivato alla ribalta nazionale grazie alla presenza in trasmissioni seguitissime quali Zelig e Le Iene. Comunale andrà in scena nella sala teatro del I Circolo Didattico di Piazza Gramsci alle 21:00.

